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Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor - Son Dakika

Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor

14.02.2022 09:37
Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor

1. Amatör Küme E Grup'ta mücadele ederek yola çıkan Çameli Belediyespor, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü Yeşilçınarspor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

1. Amatör Küme E Grup'ta mücadele ederek yola çıkan Çameli Belediyespor, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü Yeşilçınarspor ile oynanacak maça hazırlanıyor.

Teknik Direktör Musa İvgin, yönetiminde çalışmalara hız veren takım, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü Denizli Akkonak Stadında Yeşilçınarspor ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Çameli Belediyespor hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. İvgin, "Hedefimiz taraftarımıza iyi futbol izlettirmek" dedi.

"Sporu seven tüm vatandaşlarımızı bizi desteklemelerini istiyoruz"

Yeşilçınarspor ile oynanacak maç için takımının başında hazırlıklarını sürdüren Çameli Belediyespor Teknik Direktör Musa İvgin, kendi taraftarlarından destek beklediğini belirtti. İvgin, "Futbolcularımızın istek ve gayretinden memnunum. Hedefimiz, taraftarımıza iyi bir futbol izletmek. Ayrıca buradan özellikle ilçemizde ve Denizli'de oturan tüm vatandaşlarımızı sporu seven tüm vatandaşlarımızı maçlarımızda bizi desteklemelerini istiyoruz. Çünkü Çameli Belediyespor olarak ilçemizi iyi şekilde tanıtmak ve temsil etmek için yola çıktık. İnşallah bu hedefimizi de başarırız. Bize destek veren başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor
Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor
Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor
Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor

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Cumartesi, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çameli Belediyespor lige hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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