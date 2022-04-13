Çameli Belediyespor'un logosu değişti - Son Dakika
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Çameli Belediyespor'un logosu değişti

13.04.2022 10:30
Çameli Belediyespor'un logosu değişti

Çameli Belediyespor külübü, yönetim kurulu kararıyla logosunu değiştirdiğini duyurdu.

Çameli Belediyespor külübü, yönetim kurulu kararıyla logosunu değiştirdiğini duyurdu.

1991 yılından itibaren ligde Çameli Belediyespor adıyla sportif faaliyetlerini sürdüren takım, yönetim kuruluyla aldığı kararla birlikte logosunun değiştiği bildirildi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi: "Yeni logomuz ve sağlam temellerin üzerine kurulmuş kulübümüzün gücüyle, geçmişten bugüne taşıdığımız değerleri ve öncüsü olmaktan gurur duyduğumuz futbol kültürünü daha da ileri taşımak istiyoruz. Keyif aldığımız oyunu ortaya koyarken bir amaç için kenetlenmek ve futbol severleri de bunun bir parçası olarak yanımızda görmek istiyoruz. Yönetim kurulu kararı ve Türkiye Futbol Federasyonunun onayıyla bundan sonra yazılı ve görsel yayın organlarında, kulübün yeni logosunun kullanılacağız" - DENİZLİ

Çameli Belediyespor'un logosu değişti

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Futbol, Çameli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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