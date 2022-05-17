Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu - Son Dakika
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Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu

17.05.2022 12:18
Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu

Denizli Çameli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik Koşusu' düzenlendi.

Denizli Çameli'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik Koşusu' düzenlendi. Hafta etkinlikleri çerçevesinde gençler, milli sporcular ile bir araya geldi.

Çameli'nde devam eden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Gençlik Koşusu" düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin İlçe Emniyet Amirliğinin önünden başlayan koşusu, Cumhuriyet Meydanında sona erdi. Toplam 140 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenler sporculara madalyaları verildi

Hafta etkinliklerinin diğer ayağında Pamukkale Üniversitesi Çameli Meslek Yüksekokulu'nda "Gençlik ve Spor" söyleşisi gerçekleştirildi. Programa Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümünden Doç. Dr. Fatih Gür, milli karateci Mehmet Batuhan Özdemir ve profesyonel voleybolcu Berfin Oruç katıldı.

Doç. Dr. Fatih Gür' ün "Beslenme ve Spor" hakkındaki sunumundan sonra Çameli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Recep Çakır moderatörlüğünde soru cevap kısmana geçildi. Milli sporcular bu bölümde, Çamelili gençlerin merak ettikleri soruları cevapladı. - DENİZLİ

Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu
Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu
Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu
Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu
Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çameli'nde gençler milli sporcularla buluştu - Son Dakika


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