Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor! - Son Dakika
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Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor!

15.04.2022 13:47

Galatasaray'ın eski başkanları Dursun Özbek ve Ünal Aysal, 30 Nisan'da gerçekleşecek seçimde Eşref Hamamcıoğlu'na destek veriyor. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Özbek ve Aysal'ın kendisini desteklediğini duyurdu.

30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da iki aday çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray camiasında yakından tanınan Eşref Hamamcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, camiada hayli söz sahibi olan Dursun Özbek ve Ünal Aysın'ın kendisini desteklediğini ifade etti.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Fikir ayrılıklarını aynı potada eritebilirseniz faydalanabilirsiniz. Burak Elmas'ın listesinde çalışan arkadaşlar var, bizimle devam edecekler. Bu ne kadar güzel bir şey. Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız.

Camianın gönlündeki isim belli! Eski başkanlar, bir adayın etrafında birleşti

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ CENK ERGÜN OLACAK"

Öncelikler ve içinde bulunduğumuz durumun ciddiyeti, bu seçimleri, 'Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgememesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Futbol şubemiz bu sezon başarısız bir sezon geçirdi. Başarının olduğu yerde başarısızlık da oluyor. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız.

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Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da yeni bir sayfa açmak istiyor Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray'da yeni bir sayfa açmak istiyor

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Son Dakika Spor Camianın gönlündeki isim belli! Galatasaray'ın eski başkanları, bir adayı destekliyor! - Son Dakika


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