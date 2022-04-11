Can Bartu kabri başında anıldı - Son Dakika

Fenerbahçe'nin efsane isimleri arasında yer alan Can Bartu, ölümünün 3. yılında kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan paylaşımda, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçemiz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu, aramızdan ayrılışının 3. yılında mezarı başında anıldı. Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Bartu ailesinin yanı sıra Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt, kulüp çalışanları ile ile sevenleri katıldı. Merhumun ruhuna okunan duaların ardından anma töreni tamamlandı" denildi. - İSTANBUL