Canik'te Mangala Turnuvası Coşkusu

Samsun'un Canik ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında mangala turnuvası düzenlendi.

Canik Belediyesi ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Aile Gençlik Mangala Turnuvası başladı.

Canik Belediyesi Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvada ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Sabah saatlerinde ilkokul öğrencilerinin oyunlarıyla başlayan turnuvaya veliler de ilgi gösterdi.

Turnuvaya toplam 240 kişi başvuru yaptı. Türk zeka ve strateji oyunu olarak bilinen mangala, turnuvaya katılan ailelerin bir araya gelmesini sağlarken, yarışmacı çocuklar kıyasıya mücadele etti.

İlkokul kategorisinde yarışan 10 yaşındaki Zehra Sarıoğlu, "Mangala oyununu bana Perihan hocam öğretti. Çok seviyorum bu oyunu. Oyun güzel, eğlenceli bir oyun.Burada hedefim 1. olmak." dedi.

Turnuvanın sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli ödüller verilecek.