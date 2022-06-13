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CANLI YAYIN DUYURUSU

13.06.2022 18:25
CANLI YAYIN DUYURUSU

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, İstanbul'a geldi. Brezilyalı oyuncunun havalimanından ilk görüntülerini DHA Feed 2 üzerinden CANLI yayınlamaktayız.


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Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
Kaynak: DHA

Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor CANLI YAYIN DUYURUSU - Son Dakika

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