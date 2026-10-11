Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri - Son Dakika
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Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

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Canlı yayında patladı! Selçuk İnan\'dan maçın hakemine sert eleştiri
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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, maçın hakemlerine tepki gösterdi. ''Hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi'' diyen genç hoca, ''Hakemi de size havale ediyorum'' yorumunda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, ligde 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

"HENÜZ SAKİNLEŞMEDİM"

Maç hakkında yorum yapmayan Selçuk İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum aslında buraya gelirken. Ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Muhteşem bir futbol ve iyi bir mücadele. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Ama aynı şekilde soyunma odasında onlardan özür diledim. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim.'' dedi. 

''HAKEMİ DE SİZE HAVALE EDİYORUM''

Hayal kırıklığı ve endişe duyduğunu söyleyen genç teknik adam, "Bazen isyan edebiliyoruz, üzgün olabiliyoruz. Hep bizden saygılı olmamız bekleniyor. Hep bizden sakin kalmamız bekleniyor. Susup kalmamız bekleniyor. Bunu da hep yapmaya çalışıyoruz. Hakaret etmeden, küfür etmeden.. Ama hiçbirimiz, futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Hayal kırıklığı yaşadığımı belirtmek istiyorum. Çok üzgünüm. İçeride de söyledim, oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, muhteşem destek. Onları da tebrik ediyorum. Beşiktaş taraftarını da atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Ama penaltıyı vermeyen hakemi de size havale ediyorum." ifadelerini kullandı. 

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KocaelisporSelçuk İnanBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cengiz Ozkan Cengiz Ozkan:
    Oyuncun tabanla kaleciye giriyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri - Son Dakika
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