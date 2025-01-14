İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 3. turunda Arsenal ile Manchester United'ın karşılaştığı maçta sakatlık geçiren Gabriel Jesus'tan kötü haber geldi.
Arsenal, Gabriel Jesus'un sol diz ön çapraz bağlarının koptuğunu ve oyuncunun ameliyat edileceğini açıkladı. 27 yaşındaki Brezilyalı golcünün, bu sakatlığının ardından sezonu kapattığı belirtildi.
Manchester United, normal süresi 1-1 biten FA Cup 3. Tur maçında Arsenal'i penaltı atışları sonucunda eledi. Machester temsilcisinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli kalecimiz Altay Bayındır, maç sırasında Ödegaard'ın, seri penaltı vuruşları sırasında ise Havertz'in penaltısında gole izin vermeyerek takımına turu getiren isim oldu. Çıkardığı penaltıların yanı sıra kritik kurtarışlarıyla da dikkat çeken Altay, maçın adamı seçildi.
Gabriel Jesus, bu sezon Arsenal formasıyla 27 maça çıktı. Jesus, bu karşılaşmada 7 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı forvetin İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Çapraz bağları koptu: Dünyaca ünlü yıldız sezonu kapattı - Son Dakika
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