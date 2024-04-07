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Çayelispor Teknik Direktörü Şevki Tonyalı, "Hep birlikte el ele profesyonel lige çıkacağız" dedi.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup 22. hafta maçında Çayelispor sahasında Arsin İdman Yurdu'nu sahasında 3-1 mağlup etti. Maçın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Şevki Tonyalı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Önümüzde 9 puan daha var. Rakibimizle aramızda ise 5 puan fark var. Dereye görmeden paçaları sıvamak istemiyoruz. Yolumuza bakmak istiyoruz. Şuan da çok önemli bir avantaj sağladık. Erken gol bulmakta sıkıntımız vardı. İkinci yarı da kazanma arzusunu daha da ortaya koyarak güzel bir galibiyet aldık. Bir ayda 3 maç oynayacağız. Yılların verdiği bir özlem var. Çok az kaldı. O gün son düdüğe kadar sabır edip hep birlikte sevineceğiz. Hep birlikte el ele profesyonel lige çıkacağız. Ortada bir gerçek varsa Çayelispor şampiyonluğa en yakın adaydır" ifadelerini kullandı. - RİZE