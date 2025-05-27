Çayırova'da Spor Lisesi İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika
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Spor

Çayırova'da Spor Lisesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Çayırova\'da Spor Lisesi İnşaatı Hızla İlerliyor
27.05.2025 17:23  Güncelleme: 17:25
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Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, inşaatı devam eden Çayırova Spor Lisesi'ni yerinde inceledi. Modern yapısıyla Türkiye'ye örnek olacak bu proje, gençlerin akademik ve sportif başarısını destekleyecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova'da hızla yükselen Çayırova Spor Lisesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi. Modern yapısıyla Türkiye'ye örnek olacak proje tamamlandığında Çayırova'ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Spor Lisesi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 21 bin metrekare kapalı alana sahip ve 24 derslikten oluşan, mimarisi ve projesiyle Çayırova'ya değer katacak projede, yurt ve derslik binasına çalışmalar son sürat bir şekilde ilerliyor. Kampüs şeklinde inşa edilen Spor Lisesi'nde yurt binasının 3. kat döşeme çalışmaları, derslik binasının ikinci kat kaba inşaatı, spor salonu alanının hafriyat çalışmaları ve Spor Lisesi'nin altyapı çalışmaları da sürüyor. Yakın zamanda kaba inşaatın tamamlanacağı ve ince işçiliğe geçilecek Çayırova Spor Lisesi'nin şantiye alanını ziyaret eden Başkan Çiftçi, burada incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmaları hakkında ekiplerden bilgi alan ve çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; "Gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır. Çayırova'ya kazandırdığımız Spor Lisesi, sadece bir okul değil; yeteneklerin keşfedileceği, sporla eğitimin birleştiği, yeni yıldızların filizleneceği bir eğitim yuvası olacak. Modern yapısıyla, spor odaklı eğitim modeliyle Türkiye'ye örnek olacak bu proje, gençlerimizin hem akademik hem sportif başarısını destekleyecek." Çayırova'ya eğitim ve spor alanında sınıf atlatacak proje en kısa sürede tamamlanarak Çayırova gençliğinin kullanımına sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çayırova'da Spor Lisesi İnşaatı Hızla İlerliyor - Son Dakika

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