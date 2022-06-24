Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika
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Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı

24.06.2022 13:20
Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı

8 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okullarına bin 400 öğrenci kayıt yaptırdı.

8 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çayırova Belediyesi Yaz Spor Okullarına bin 400 öğrenci kayıt yaptırdı.

Çayırova Belediyesi, sportif faaliyetlerini yaz okuluyla sürdürüyor. Yaz okullarında futbol, basketbol, voleybol, boks, kickboks, karate, halk oyunları ve jimnastik branşları yer alıyor. İlginin yoğun olduğu yaz okullarında öğrenciler, hafta içi her gün antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Zamanlarını yaz spor okullarında değerlendiren çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Başta basketbol olmak üzere diğer branşlarda yıl boyu gelen başarılarla Çayırova Belediyesi, sporda adını duyurmaya devam ediyor. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Altınova'da Yaz Spor Akademisi başlıyor Altınova'da Yaz Spor Akademisi başlıyor Defne Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı Defne Belediyesi Yaz Spor Kursları Başladı
Kaynak: İHA

basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika
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