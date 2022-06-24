Çayırova Belediyesi, sportif faaliyetlerini yaz okuluyla sürdürüyor. Yaz okullarında futbol, basketbol , voleybol , boks, kickboks, karate, halk oyunları ve jimnastik branşları yer alıyor. İlginin yoğun olduğu yaz okullarında öğrenciler, hafta içi her gün antrenörler eşliğinde eğitim alıyor. Zamanlarını yaz spor okullarında değerlendiren çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor. Başta basketbol olmak üzere diğer branşlarda yıl boyu gelen başarılarla Çayırova Belediyesi, sporda adını duyurmaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Çayırova'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

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