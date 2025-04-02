ÇBK Mersin, Galatasaray\'ı Yendi!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Nagehan Seyda Kurden, Önder Yılmaz, Mehmet Şahin
ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, Mccovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Sinem Ataş, Asena Yalçın, Derin Yaya
Başantrenör: Ahmet Kandemir
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Yueru Li 13, Vanloo 15, Gökşen Fitik 12, Park 9, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 3, Sude Yılmaz,
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 20-17 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 42-34 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 61-53 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN
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