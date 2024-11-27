ÇBK Mersin, Olympiakos'u Farka Götürdü - Son Dakika
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ÇBK Mersin, Olympiakos'u Farka Götürdü

ÇBK Mersin, Olympiakos\'u Farka Götürdü

ÇBK Mersin, EuroLeague'de Olympiakos'u 87-58 mağlup etti. İyi bir performans sergiledi.

27.11.2024 21:16
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FIBA Kadınlar EuroLeague'in 6. haftasında ÇBK Mersin, sahasında ağırladığı Yunan ekibi Olympiakos'u 87-58 mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Veronika Oberlova (Slovakya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ), Ivan Mjalkovski (Kuzey Makedonya)

ÇBK Mersin: Regan Magarity 10, Marine Fauthoux 8, Derin Yaya 2, Iliana Rupert 16, Karlie Samuelson 2, Natasha Howard 11, Asena Yalçın 3, Yvonne Anderson 10, Kayla Bonica Thompton 4, Maria Araujo 14, Sinem Ataş 2, Sevval Akalan 5

Olympiakos: Merritt Hempe 9, Ivana Raca 2, Kyra Lambert 14, Eleanna Christinaki 20, Evgenia Kollatou, Eleni Pilkouta 1, Eleni Syrra 1, Zafeirenia Karlafti 9, Ioanna Diela 2

1. Periyot: 20-14 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 38-30 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 65-42 (ÇBK Mersin lehine) - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ÇBK Mersin, Olympiakos'u Farka Götürdü - Son Dakika

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