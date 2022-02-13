ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Türkiye Kupası'nı hedefliyor

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 22-26 Mart'ta kentte gerçekleştirilecek Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nda ev sahipliği avantajını da kullanarak şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye Basketbol Federasyonunca Mersin'de yapılması kararlaştırılan ve kura çekimi tamamlanan organizasyon için hazırlıklar başladı.

Kentte 22- 23 Mart'ta çeyrek final, 24 Mart'ta yarı final karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Kupası sahibi ise 26 Mart Cumartesi günü oynanacak final maçıyla belli olacak.

ÇBK Mersin Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yapacağı organizasyonun çeyrek finalinde Hatayspor ile karşılaşacak.

Çeyrek finalin diğer ayaklarında ise Fenerbahçe Safiport- Galatasaray, OGM Ormanspor-BOTAŞ ve Nesibe Aydın- Bursa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

Şampiyonluğa odaklanan Mersin ekibi, taraftarının da desteğiyle kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor.

"Mersin, basketbola çok ilgi gösteren bir kent"

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, AA muhabirine, organizasyonun Mersin'de yapılma kararından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Organizasyon için hazırlıklara başladıklarını aktaran Adalıoğlu, "Türkiye Kupası'nı yıllar sonra Mersin'de oynamanın hazzına ereceğiz. Bu basketbolseverler için de önemli. Ligin ilk yarısını ilk 8'de bitiren, ligin en güçlü 8 takımı Mersin'de olacak. Kıran kırana bir mücadele olacağına inanıyorum. Türkiye Kupası, Mersin ve Mersinli sporseverler için de kazanç. Mersin basketbola çok ilgi gösteren bir kent. Gençlere örnek olma ve basketbolu sevdirme açısından bu tür turnuvaların kentimize önemli yararı olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Adalıoğlu, çeyrek final eşleşmelerini şöyle değerlendirdi:

"Bayağı iyi eşleşmeler oldu, biz Hatayspor'la eşleştik. Fenerbahçe, Galatasaray'la eşleşerek erken final oynayacak. OGM Ormanspor ile BOTAŞ, ikisi de Ankara takımı ve güçlü ekipler. Son olarak da Nesibe Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyespor eşleşti. İlk iki gün çeyrek final maçları oynanacak. Hatay'ı geçtiğimiz takdirde OGM Ormanspor ile BOTAŞ maçının galibiyle karşılaşacağız. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın galibi de Nesibe Aydın ile Bursa Büyükşehir Belediyespor maçının galibiyle karışılacak. Finalde muhtemelen Fenerbahçe ile eşleşeceğiz."

"Kupayı alacağımıza inanıyorum"

Organizasyonda şampiyonluğa ulaşıp taraftarlara kupa armağan etmek istediklerini vurgulayan Adalıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene yola çıkarken 3 kupa hedefimizi söyledik. İlk başta neden Türkiye Kupası olmasın? Müzede kupa olması o takımın başarısının simgesidir. Her kulüp kupayı müzesine götürmek ister. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımıza güveniyoruz. Şu anda 15 oyuncumuz var. Bütün oyuncularımız forma giyebilecek kapasitede. Taraftarın desteği çok önemli çünkü taraftar ister istemez hem karşı takımın oyuncusunda hem de hakem üzerinde baskı oluşturuyor."

Hazırlık sürecine Kovid-19 kapsamındaki tedbirlerin eksiksiz uygulanacağına dikkati çeken Adalıoğlu, organizasyonun titizlikle yürütüleceğini sözlerine ekledi.