Cedi Osman, kampta gençlerle buluştu - Son Dakika
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Cedi Osman, kampta gençlerle buluştu

24.06.2022 16:29
Cedi Osman, kampta gençlerle buluştu

Gençleri basketbolla tanıştırmak ve Türk basketboluna yeni oyuncular kazandırmak amacıyla Cedi Osman Academy tarafından düzenlenen Cedi Osman by Pizzabulls kampı, 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Gençleri basketbolla tanıştırmak ve Türk basketboluna yeni oyuncular kazandırmak amacıyla Cedi Osman Academy tarafından düzenlenen Cedi Osman by Pizzabulls kampı, 20-23 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'te forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 525 gencin katıldığı kampta gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı. Cedi Osman by Pizzabulls Kampı'nda eğitim ve seminerler düzenlendi, antrenmanlar ile maçlar gerçekleştirildi ve Cedi Osman gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

CEDİ OSMAN: YAKINDA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEĞİZKamp sırasında gençlere konuşma yapan Cedi Osman, basketbolun sadece fiziksel gelişime değil, kişiliklerinin de gelişimine katkı sağladığını söyledi. Sporun gençlerin hayatlarını olumlu yönde geliştireceğine inandığını kaydeden Cedi, iyi bir basketbolcu olup hayallerini gerçekleştirmek için ise çok çalışmalarını ve bazı fedakarlıklar gerektirdiğini söyledi."Benim fedakarlığım yazlarımdı" diyen Cedi Osman, ayrıca kampın sponsoru Pizzabulls'a teşekkür ederek, birlikte daha büyük hedeflere ulaşacaklarını ve ilk hedefin Pizzabulls Cedi Osman Basketbol takımının bu yıl 1'inci lige çıkması olduğunu belirtti. Daha güçlü bir takım için çok sıkı çalıştıklarının altını çizen milli basketbolcu, yakında Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edeceklerini kaydetti.CAVİT CAN KIRBEYİ: HEDEF ÖNCE 1'İNCİ LİG, ARDINDAN BASKETBOL SÜPER LİGİ

Kampla ilgili bilgi veren Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi ise şunları söyledi: "Cedi Osman Academy, Türkiye genelinde 43 şubeye sahip. Çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor. Cedi Osman ile basketbolda önemli bir iş birliği yaptık ve Pizzabulls by Cedi Osman Basketbol Takımı'nı kurduk. Takımımız Türkiye Basketbol İkinci Ligi'nde başarılı bir sezon geçirdi. Hedefimiz takımımızın önce 1'inci Lig'e, ardından Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesi. En büyük hedefimiz ise Türk basketboluna oyuncu yetiştirmek. Cedi Osman Academy ile düzenlediğimiz kamplarla da bu hedefimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz."

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Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Cedi Osman, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cedi Osman, kampta gençlerle buluştu - Son Dakika

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