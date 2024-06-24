Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi

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Çekyalı kafes dövüşçüsü, 20,000 kişinin önünde kaybettiği maçtan sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız, arkadaşı ise kendisini aldatmakla suçlayıp evlenme teklifini geri çevirdi.

Olay, geçen hafta sonu Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Yıldızlar Savaşı turnuvasında meydana geldi. Çek dövüşçüsü Lukas Bukovaz, mağlubiyetinin ardından bir dizinin üzerine çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Kadın utancından yüzüne elini kapattı ve kalabalık tezahürat yaptı.

Kalabalıktan yuhalamalar yükseldi ve ringin kenarında bir adamın kadına su atmaya çalıştığı görüldü.

Bukovaz'ın kız arkadaşı daha sonra 20,000 dövüş fanatiğine onun başka bir kadınla onu aldattığını açıkladı. Bukovaz, daha sonra Instagram hesabına yüklediği bir klipte ihanet suçlamasını reddetti.