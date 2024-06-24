Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi - Son Dakika
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Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi

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Çekyalı kafes dövüşçüsü Lukas Bukovaz, 20,000 kişi önünde kaybettiği maçın ardından kız arkadaşına evlenme teklif etti. Ancak teklif, kız arkadaşı tarafından reddedildi ve kendisini aldatmakla suçlandı. Olay, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Yıldızlar Savaşı turnuvasında yaşandı. Kız arkadaşı, Bukovaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını 20,000 dövüş fanatiğine açıkladı. Bukovaz ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ihanet suçlamalarını reddetti.

24.06.2024 10:33
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Çekyalı kafes dövüşçüsü, 20,000 kişinin önünde kaybettiği maçtan sonra kız arkadaşına evlenme teklif etti. Kız, arkadaşı ise kendisini aldatmakla suçlayıp evlenme teklifini geri çevirdi.

Olay, geçen hafta sonu Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Yıldızlar Savaşı turnuvasında meydana geldi. Çek dövüşçüsü Lukas Bukovaz, mağlubiyetinin ardından bir dizinin üzerine çökerek kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Kadın utancından yüzüne elini kapattı ve kalabalık tezahürat yaptı.

Kalabalıktan yuhalamalar yükseldi ve ringin kenarında bir adamın kadına su atmaya çalıştığı görüldü.

Bukovaz'ın kız arkadaşı daha sonra 20,000 dövüş fanatiğine onun başka bir kadınla onu aldattığını açıkladı. Bukovaz, daha sonra Instagram hesabına yüklediği bir klipte ihanet suçlamasını reddetti.

Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi
Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi
Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi

Çek Cumhuriyeti, Instagram, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çekyalı kafes Dövüşçüsü, mağlubiyet sonrası evlenme teklifi aldığı kız arkadaşı tarafından kendisini aldattığı gerekçesi ile reddedildi - Son Dakika

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