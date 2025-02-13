Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto

Celtic fanları, Bayern Münih maçında İsrail saldırılarına karşı Filistin bayrakları açtı.

13.02.2025 01:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i ağırladıkları maçta İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İç saha maçlarında statları Celtic Park'ı adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getiren taraftarlar, Bayern Münih'i konuk ettikleri maçta da İsrail'i protestoya devam etti.

Celtic, maçta Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 yenilirken, İskoç taraftarlar takımlarına desteğin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti.

Tribünlerde yer alan bir pankartta, UEFA ve FIFA'ya 'İsrail'e kırmızı kart gösterilmesi' çağrısında bulunan "Show Israel The Red Card" (İsrail'e kırmızı kart göster") ifadelerine yer verildi.

Daha önce tribünlerde Gazze'ye desteklerinden dolayı UEFA tarafından ceza verilen Celticli taraftarlar, geri adım atmadan kararlı bir şekilde desteğini sürdürüyor.

Taraftarlar bundan önce, takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Slovan Bratislava ile yaptığı ilk maçta da tribünlerde coşkulu bir şekilde Filistin'i desteklemişti. "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer vermişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak'a kadar sürdürdüğü saldırılarında 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, UEFA Şampiyonlar Ligi, Bayern Münih, Filistin, Politika, İsrail, Celtic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:25 Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu Genç kadın, 1 hafta önce kiraladığı apart dairede ölü bulundu
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:46 Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor Trump: Zelenskiy de Putin gibi barış istiyor
09:17 Ekonomide nefesler tutuldu Herkes kritik açıklamaya odaklandı Ekonomide nefesler tutuldu! Herkes kritik açıklamaya odaklandı
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
08:30 Şampiyonlar Ligi nefes kesti İşte gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi nefes kesti! İşte gecenin sonuçları
08:28 İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu İstanbul kuru soğuk ve ayaza teslim oldu, kent buz tuttu
08:19 İsmail Hacıoğlu’nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi ’Hadi be gülüm’ yorumu İsmail Hacıoğlu'nun dizisi yerine eski sevgilisinin dizisi geldi! 'Hadi be gülüm' yorumu
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 02:13:19. #1.13#
SON DAKİKA: Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.