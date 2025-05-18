Cem Eroğlu, 19 Mayıs İçin Anlamlı Bir Yüzme Etkinliği Gerçekleştirdi

Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcusu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi adına 7 kilometrelik mesafede kulaç attı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz Su Sporları Kulübü sporcusu Cem Eroğlu, Ordu Büyükşehir Belediyesi için Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu ile Hoynat Adası arasında anlamlı bir yüzme gerçekleştirdi.

Sporcu Cem Eroğlu, yüzme öncesinde yaptığı açıklamada, Ordu'muzun gençlerine örnek olmayı istediklerini söyledi. Eroğlu, "Bu etkinliği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapıyoruz. Ordu'da bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Mükemmel coğrafyasıyla Yason ve Hoynat arasında yüzeceğim. Ordu'da gençlerin bu tür sporlara katılmasını örnek olmak istiyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi bize bu etkinlikte katkısı çok büyük. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler'e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Antrenör eşliğinde Yason'dan sabah saatlerinde start alan Eroğlu, Karadeniz'in serin sularında kulaç attı. Cem Eroğlu, 7 kilometrelik zorlu parkuru 2.5 saatte başarıyla tamamladı.

Hoynat Adası'na varan Eroğlu parkur, bitişinde ise günün anlam ve önemini vurgulama için Türk bayrağını dalgalandırdı. - ORDU