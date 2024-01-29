Crespo\'dan Ankaragücü zaferi sonrası İsmail Kartal\'a şakayla karışık gönderme

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından mücadelede süre alan Miguel Crespo, açıklamalarda bulundu. Cengiz Ünder'in performansını değerlendiren Portekizli yıldız, İsmail Kartal'a da şakayla karışık göndermede bulundu.

"İSMAİL KARTAL'A İKİMİZİ AYNI ANDA OYNATMASINI SÖYLEYECEĞİM"

Cengiz Ünder ile ilgili yaptığı yorumda Crespo, "Benim sahada olduğum son maçta Cengiz Ünder, hat-trick yapmıştı. Hocamıza ikimizi aynı anda oynatmasını söyleyeceğim. Şaka bir yana Cengiz Ünder harika bir oyuncu. Onun adına çok mutluyum." dedi.

"TAKIMIMA YARDIMCI OLABİLMEK İÇİN TEKRAR HAZIRIM"

Sakatlığını atlatmasına ilişkin de konuşan Crespo, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Bu süreçte bana yardımcı olan sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum. Takımıma yardımcı olabilmek için tekrar hazırım." ifadelerini kullandı.