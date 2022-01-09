CeraStyle OSB Teknik Koleji evinde kazandı

CeraStyle OSB Teknik Koleji, ligin 12.haftasında evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol'u 3-1 mağlup etti.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubu ekiplerinden CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Turuncu siyahlılar evinde konuk ettiği Büyükçekmece Voleybol'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Salon: OSB Spor Salonu
CeraStyle OSB Teknik Koleji: Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Unzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Zehra Coşkunsu xx
Büyükçekmece Voleybol: Zeynep Naz Şekerci x, Selin Çağla Doğan x, Elçin Rüşüt x, Alara Beşok x, Zeynep Aksoy x, Hazal Şener x, Deniz Devrim Düzen x, Katarina Marisavljevic x, Selin Buse Yazıcı x, Yağmur Özdemir x, Sude Gümüş x
Setler:
1.Set: 25-22
2.Set: 25-16
3.Set: 13-25
4.Set: 25-17 - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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