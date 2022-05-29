Çeşme Belediyespor iddialı geliyor - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor iddialı geliyor

29.05.2022 12:57
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor

İZMİR Süper Amatör Lig Play-Off Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan Çeşme Belediyespor tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükselirken, yeni yapılanan yönetim kurulu iddialı bir şekilde yola çıktı.

İZMİR Süper Amatör Lig Play-Off Beyaz Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan Çeşme Belediyespor tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e yükselirken, yeni yapılanan yönetim kurulu iddialı bir şekilde yola çıktı. Teknik direktörlük koltuğuna Hakan Karatepe'yi getiren Mustafa Kaymakçı başkanlığındaki yeni yönetim, hedefi profesyonel lig olarak belirledi. Güçlü bir yönetim kurulu oluşturduklarını belirten Başkan Mustafa Kaymakçı, "Yola çıktık. 30 yıllık arkadaşlarımla birlikte yeni yönetim kurduk, çok istikrarlı bir şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kariyerinde birçok kulüpte görev yapan Hakan Karatepe'yi takımın başına getirdiklerini açıklayan Kaymakçı, "Çok beğendiğimiz ve enerji aldığımız Hakan Karatepe hocamızla bu bütünlüğü sağlamış bulunmaktayız. Hakan hocamızın güzel kalbiyle ve bizim de kurduğumuz yönetimimiz ve istikrarımızla çok emin, güzel, ileriye dönük büyük adımlar atacağız. Yaşadığımız güzel günleri bize hediye eden başta Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran başkanımıza, bu güzel bayrağı bana devreden eski başkanımız Paşa Hüseyin ağabeyime ve yanımda olan yönetim arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Hakan hocamızı seviyoruz ve ona güveniyoruz. Allah utandırmasın" dedi.

HAKAN KARATEPE HEDEFİ KOYDU

Teknik direktör Hakan Karatepe ise çok güzel bir camiaya geldiğini ifade etti. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO Futbol Antrenörlüğü Bölümü mezunu olan, Karşıyaka, Çiğli Belediyespor gibi kulüplerde çalışan Karatepe, "Buraya gelmekten çok mutluyum. Bu kulübün büyük hedeflerinde ben de olacağım için çok sevinçliyim. Öncelikle Belediye Başkanımız Ekrem Oran başkanımıza, Başkanımız Mustafa Kaymakçı'ya ve yönetim kurulumuza bu görevi bana takdim ettikleri için çok teşekkür ederim. Hedefler doğrultusunda aklı selim bir şekilde, akılların bir olduğu bir şekilde emin adımlar içinde yürüyeceğiz. Daha önce çalıştığım kulüplerde çok fazla koşan ve mücadele eden bir ekip oluşturdum. Bunun için bütün bilimsel kaynakların hepsini uygulayacağız. Çeşme Belediyespor'u statta izleyemeye gelecek herkes heyecanlanarak, ayakta maçı izleyecek" diye konuştu.


- İzmir
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
Çeşme Belediyespor iddialı geliyor
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor iddialı geliyor - Son Dakika


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