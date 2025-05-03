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Çeşme'de Maraton Coşkusu

Çeşme\'de Maraton Coşkusu

Salomon Çeşme Maratonu'na 29 ülkeden 2606 sporcu katılacak, 11 Mayıs'ta başlayacak.

03.05.2025 13:20
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ÇEŞME, Ilıca ve Alaçatı'nın doğal güzellikleri arasında koşulacak Salomon Çeşme Maratonu'nda 29 ülkeden 2606 sporcu yer alacak. Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu, 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Bu sene 3'üncüsü gerçekleşecek Salomon Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek. Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen yarışa 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu kaydoldu.

Salomon Çeşme Maratonu'nda yer almak isteyen sporcular, kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Bu sene 42K'lık parkurun da eklenmesiyle maraton özelliği elde eden organizasyona 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu kayıt yaptırdı. Salomon Çeşme Maratonu'nda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den koşu tutkunları yer alacak. Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

11 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Yarışta, 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Salomon Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

KOŞU TUTKUNLARI HEYECANLI

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak.

ÖNEMLİ SPORCULAR BİR ARAYA GELECEK

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğindeki organizasyon; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, katkılarıyla, Garmin, Medicana Sağlık Grubu, Pınar Protein sponsorluğunda, Züber, Take34, PT Academy Hizmet/Ürün sponsorluğunda, Adım Adım sosyal sorumluluk ortaklığında birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Çeşme'de Maraton Coşkusu - Son Dakika

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