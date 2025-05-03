Çeşme Maratonu 11 Mayıs'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çeşme Maratonu 11 Mayıs'ta

Çeşme Maratonu 11 Mayıs\'ta

3. Çeşme Maratonu, 29 ülkeden 2.606 sporcuyla, 11 Mayıs'ta doğal güzellikler arasında koşulacak.

03.05.2025 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşme Maratonu, "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Çeşme, Ilıca ve Alaçatı'nın doğal güzellikleri arasında koşulacak maratonda 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu yer alacak.

"Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganı ile düzenlenecek Salomon Çeşme Maratonu, 11 Mayıs Pazar günü koşulacak. Bu sene 3.'sü gerçekleşecek Çeşme Maratonu, 42K, 21K ve 10K parkurlarıyla adından bir kez daha söz ettirecek. Maratonda yer almak isteyen sporcular, kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Bu sene 42K'lık parkurun da eklenmesiyle maraton özelliği elde eden organizasyona 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu kayıt yaptırdı.

Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Tacikistan, İsviçre, ABD, Rusya, Hollanda, İsrail, Etiyopya, Meksika, Birleşik Krallık, Fas, İran, Kanada, Almanya, Litvanya, Norveç, Slovenya, Endonezya, Arnavutluk, Bulgaristan, Fransa, Suriye, Sırbistan, Hindistan, İtalya, Romanya, Malezya ve KKTC'den koşu tutkunları yer alacak.

Organizasyonun 42K'lık parkurunda 89, 21K'lık parkurunda 517, 10K'lık parkurunda ise 2 bin sporcu ter dökecek. Parkurlarda bin 12 kadın, bin 594 erkek koşucu yer alacak.

3 ayrı parkur

Yarışta, 42K'lık (maraton) parkurda start, 11 Mayıs 2025 Cumartesi günü sabah saat 07.30'da Çeşme Merkez'den verilecek. Toplam tırmanışı 300m metrelik olan parkurda sporcular startın ardından 21K'lık parkura dahil olacak ve yarış başladığı yerde sona erecek. Çeşme Maratonu'nun 21K'lık koşusu (yarı maraton), Çeşme şehir merkezinden saat 08.00'de start alacak. Sporcular, Ilıca ve Alaçatı'dan geçerek başlanılan yerde finişi gelecek. Parkur çeşitliliği anlamında önemli yere sahip olan yarışta sporcular Ilıca plajının doğal güzelliğini görerek tırmanışa geçecek.

10K'lık parkurda ise saat 09.00'da Alaçatı Şehir Merkezi'nden start alacak sporcular, 91 metrelik tırmanışa sahip olan parkurun her adımında bir deneyime sahip olacak. Hem yeni katılımcıların hem de tecrübeli isimlerin yer alacağı parkurda koşu tutkunları doğa ve tarihin içinden geçerek güzellikleri keşfedecek. Dar sokakları, yel değirmenleri ve muhteşem plajlarıyla adından söz ettiren Alaçatı'dan start alacak yarış, Çeşme'de son bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası, Etkinlik, Çeşme, Pazar, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Maratonu 11 Mayıs'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:27:39. #7.13#
SON DAKİKA: Çeşme Maratonu 11 Mayıs'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.