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Çetin'den Hakem Eleştirisi

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, hakem kararlarına tepki gösterdi.

29.03.2025 16:59
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- Servet Çetin: "Galip gelen bir takımın hocası olarak hakemden şikayet ediyorsam düşünün halimizi"

ANKARA - Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasını yöneten hakemi eleştirerek, "Galip gelen bir takımın hocası olarak hakemden şikayet ediyorsam düşünün halimizi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. Haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Çetin, ilk yarıda çok net pozisyon alamadıklarını ve farka gidebileceklerini değerlendirerek "Maalesef Sinan'ın özellikle gördüğü sarı kartı herkes izlesin, görsün. Pozisyon üzerine, topun üzerine çullanmıyor. Top ortada ve atak yapıyoruz. Belki gol atacağız, ikinci gol atacağız ilk yarının sonunda. Faul veriyor pozisyona ve kalkıyor. Oyuncu da doğal olarak ufak tepki gösterdiği zaman sarı kartı veriyor. İçeri girdiğimde devre arasında oyuncuya söyledim. 'Dikkat et, seni atacak' dedim. Dediğimde yanıltmadı beni hakem. Görmüş olduğumuz Sinan'ın özellikle ikinci sarı kartta da net, çok basit bir kart. Dikkat edin hakeme, tekrar bakın. Saniyesinde hemen, zaten kurulmuş galiba. Biliyordu Sinan'ın da sarı kartı olduğunu. Hemen saniyesinde çıkarttı ikinci sarı kartı. Bizi 30-35 dakika 10 kişi oynattı. Nedense bizim pozisyonlarımız 5-6 dakika inceleniyor. Rakip olduğu zaman hemen net veriyor kararları. Penaltı pozisyonunda da zaten hemen çaldı ama Allah'tan ofsayttı. O da olmasa yüzde 100 hiç dönüş olmayacak. O yüzden bizim işimiz çok zor. Neden insanların haklarını yiyorlar? Ben bunu anlamış değilim. Galip gelen bir takımın hocası olarak hakemden şikayet ediyorsam düşünün halimizi. O yüzden buraya gelip oyun konuşmamız gerekirken, nasıl oyunu geliştirmemiz gerektiğini konuşmamız gerekirken ama maalesef öncelikle hakemle başlıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Servet Çetin, Politika, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

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