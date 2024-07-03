Ceyhan Belediyesi, Milli Takım\'ın zaferini dev ekranda kutladı

Spor

Ceyhan Belediyesi ilçede vatandaşlara, Türkiye'nin EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile yaptığı karşılaşmanın heyecanını dev ekranda yaşattı. Rakibini 2-1'lik skorla yenerek adını çeyrek finale yazdıran Milli Takım, Hollanda ile eşleşti.

Ceyhanlı vatandaşlar, milli heyecanı Ceyhan Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda yaşadı. Ellerindeki Türk bayrakları ile alanı dolduran binlerce vatandaş, tezahürat ve alkışlarla da milli takıma destekte bulundu. Ceyhan Belediyesi tarafından vatandaşlara soğuk içecek ve patlamış mısır ikram edildi. Vatandaşlar, karşılaşmanın ay yıldızlılar tarafından 2-1 kazanarak çeyrek finale yükselmesiyle büyük sevinç yaşadı.

Başkan Kadir Aydar: "Harikasınız bizim çocuklar, harikasın Ceyhan"

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Milli heyecanı vatandaşlarımız ile birlik içerisinde hep beraber yaşadık. Milli takımımızın da maçı 2-1'lik skorla kazanması alanı dolduran vatandaşlarımız büyük sevinç yaşadı. Milli takımımız turnuvada yoluna emin adımlarla ilerlerken, turnuva boyunca milli heyecanı vatandaşlarımıza Atatürk Kent Meydanı'nda yaşatmaya devam edeceğiz. Harikasınız Bizim çocuklar, harikasın Ceyhan" dedi. - ADANA