Cham\'dan Hat-trick Açıklaması

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Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Muhammed Cham, Adana Demirspor maçı sonrası, "Hat-trick ile takıma katkı sağlamak benim adıma çok önemliydi. Çok uzun süreçtir bu anı beklemiştim" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Muhammed Cham, Adana Demirspor maçının önemli bir galibiyet olduğunu söyledi. Cham, "Bugün alacağımız galibiyet sadece galibiyet anlamında değil mental anlamda bize destek olacaktı. Böylesine bir maçta hattrick ile takıma katkı sağlamak benim adıma çok önemliydi. Çok uzun süreçtir bu anı beklemiştim. Taraftarlarımızın ve kulübümüzün benden beklentilerinin farkındaydım. Ben o beklentilere karşılık verebilmek için uzun aylardır sıkıca çalışıyorum. Uzun ve zorlu bir süreç oldu. Trabzonspor'a katılmak beni çok mutlu ediyor. Burası farklı bir lig. Buraya alışabilmeniz bir süreye ihtiyacınız var. Bugünle birlikte döndüm ve o adapte sürecini aştım" diye konuştu.

Şenol Güneş ile uzun süren görüşmeler yaptığını kaydeden Cham, "Taraflarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü aslında 7-8 aylık bir transfer sürecinden bahsediyoruz. O sürenin tamamında taraflarımızdaki o sevgiyi derinlemesine hissettiğimi söyleyebilirim. Diğer yerlerde de vardı ama ben Trabzonspor'a katılmak istemiştim. Hocamıza teşekkür ediyorum. Hocamız benimle uzun süren görüşmeler yaptı. Neleri istediğini, neler yapmak gerektiğini, neleri yanlış yaptığımı ya da neleri daha iyi yapabileceğimi ifade etti. Gördüğü en yetenekli oyunculardan biri olduğumu söyledi. Özellikle son haftalarda özellikle yardımcı hocalarımızla birlikte çalışmalar yaptık. Onlarda bana inanmışlardı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Saha içerisinde sorumluluk almaktan kaçan biri asla olmadım"

Zevk almak için futbol oynayan birisi olduğunu vurgulayan Cham, "Saha içerisinde sorumluluk almaktan kaçan biri asla olmadım. Her zaman elimden geleni yapmaya, örnek olmaya çalışan bir insan oldum. Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Bende buraya geldiğimizde yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Ben zevk almak için futbol oynayan birisiyim. Her zaman en iyisini vermeye çalışan birisiyim. Saha içerisinde çok fazla konuşabilen birisi değilim ama ayaklarımla örnek olmaya çalışıyorum. Bugün her oyuncu mutlu. Bu şekilde kazanmak bizi daha da mutlu etti. Bizim adımıza kolay olmadı. Şehir ve kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON