Chelsea, UEFA Konferans Ligi Finalinde! - Son Dakika
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Chelsea, UEFA Konferans Ligi Finalinde!

27.05.2025 11:32
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Chelsea, UEFA Konferans Ligi'nde Real Betis ile finalde 9. Avrupa kupasını hedefliyor.

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea, ilk kez boy gösterdiği UEFA Konferans Ligi'nde finalde Real Betis karşısında kupayı hedefliyor.

Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadyumu'nda 28 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de Real Betis'le kupa için karşılaşacak mavi-beyazlılar, kulüp tarihindeki 9. Avrupa kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Premier Lig'de 2023-2024 sezonunu 6. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanan Londra ekibi, play-off turunda İsviçre'nin Servette ekibiyle eşleşti.

İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Chelsea, deplasmanda 2-1 mağlup olsa da lig aşamasına yükselmeyi başardı.

Lig aşamasında Gent, Panathinaikos, Noah, Heidenheim, Astana ve Shamrock'la karşılaşan İngiliz temsilcisi, bu maçların tamamını kazanarak 18 puanla ligi lider tamamladı. 6 karşılaşmada 26 gol atarak en golcü ekip olan Chelsea, kalesinde ise 5 gol görerek, en az gol yiyen takımlar arasındaki yerini aldı.

14 maçta 12 galibiyet aldı

Lig aşamasını lider tamamlayarak direkt son 16 turu bileti alan Chelsea, bu turda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşti.

Deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın ardından sahasında da 1-0'lık skorla gelip gelen İngiliz ekibi, çeyrek finalde lig aşamasını 7. sırada tamamlayan Polonya ekibi Legia Varşova'ya rakip oldu.

Polonya'da oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanarak ikinci maç öncesinde avantaj yakalayan Chelsea, sahasında 2-1 mağlup olmasına karşın turu geçti. Chelsea, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde sahasındaki tek yenilgisini Legia karşısında yaşadı.

Yarı finalde İsveç'in Djurgarden takımıyla eşleşen Londra ekibi, deplasmanda 4-1 galip geldiği maçın rövanşını da 1-0 kazanarak finale yükseldi.

Play-off turu itibarıyla 14 karşılaşmaya çıkan Chelsea, bu karşılaşmalarda 12 galibiyete imza atarken 2 maçta mağlubiyet yaşadı. Londra temsilcisi, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde beraberlik yaşamadı.

Avrupa'da 9. kupayı hedefliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdiği ilk sezonunda finale yükselmeyi başaran Chelsea'nin kulüp tarihinde 8 Avrupa kupası bulunuyor.

2011-2012 ve 2020-2021 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zafere uzanan Chelsea, 1998-1999 ve 2021-2022 sezonlarında ise UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-2013 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldıran Londra temsilcisi, Avrupa'da şu anda oynanmayan UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda ise 1970-1971 ve 1997-1998 sezonlarında zafere uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Süper Kupa ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nde ikişer kez mutlu sona ulaşan Chelsea, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi'nde kupaya uzanarak 9. Avrupa zaferine imza atmak istiyor.

İngiliz temsilcisi, kupayı müzesine götürmesi durumunda UEFA'nın organize ettiği 5 büyük kupayı kazanma başarısı gösteren tek takım olacak.

Yıldızlarla dolu kadro

Roman Abramovich'in kulübü satmasının ardından gençleşme planlamasına giden Chelsea'nin kadrosunda bütün oyuncular 30 yaşın altında.

Takımın yedek kalecilerinden 33 yaşındaki Marcus Bettinelli ise UEFA kadrosunda yer almıyor.

Mavi-beyazlılarda Cole Palmer, Enzo Fernandez, Moises Caicedo, Christopher Nkunku ve Pedro Neto gibi birçok yıldız isim yer alıyor.

Kaynak: AA

Real Betis, İngiltere, Konferans, wroclaw, Polonya, Chelsea, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chelsea, UEFA Konferans Ligi Finalinde! - Son Dakika

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