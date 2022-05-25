Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika
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Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi

25.05.2022 14:58
Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Fırat Cimnastik Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara erkeklerde Malatya ve Iğdır, kızlarda Malatya, Elazığ, Tunceli ve Iğdır'dan 17 kız ve 8 erkek sporcu katıldı.

Müsabakalar sonucu kızlarda Malatya birinci, Elazığ ikinci, Tunceli üçüncü, Iğdır dördüncülüğü elde etti.

Ferdi kızlarda ise Buğlem Ada Kürüm birinci, Aslı Ceren Akçalı ikinci, Lilan Narin Aslan üçüncü, Sena Kalkan ise dördüncü oldu.

Erkeklerde de Malatya birinci, Iğdır ise ikinciliği elde etti. Ferdi erkekler ise Göktuğ Turan, Yiğit Bilici, Remzi Göktuğ Yılmaz, Poyraz Dinçaslan dördüncü oldu.

Yarışlar sonunda sporculara madalya ve belgeleri törenle verildi.

İki gün süren grup yarışmalarında dereceye girenler 23 Haziran'da Malatya'da yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

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Kaynak: AA

Cimnastik, Malatya, gençlik, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cimnastik çeyrek final müsabakaları Malatya'da sona erdi - Son Dakika
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