Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nın Türkiye ayağının Antalya'da düzenleneceği bildirildi.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasında dünyanın en iyi cimnastikcilerini ağırlayacak organizasyonun, 12-15 Mart tarihlerinde Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda yapılacağı belirtildi.
Dünya Kupası'na 45 ülkeden 170 sporcunun katılacağı ifade edilen açıklamada, organizasyon biletlerin eleme günleri için 50, finaller için 100 liradan satışa sunulduğu kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Cimnastik Dünya Kupası Antalya'da - Son Dakika
