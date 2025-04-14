ÇİMSA ÇBK Mersin Finalde Kaybetti

İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen ÇİMSA ÇBK Mersin Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ahmet Kandemir, "Üçüncü periyodun bazı dakikalarında kazandığımız topları iyi kullanabilseydik, bence maçın sonucu da hikayesi de çok farklı bir yere gidebilirdi." dedi.

Kandemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorlu mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

ZVVZ USK Prag'ın haklı bir galibiyet aldığını belirten Kandemir, şunları kaydetti.

"ZVVZ USK Prag'ı tebrik ediyorum. Çok uzun süre birlikte oynamaları basketbolda büyük bir avantaj. Oyuncularımı da tebrik ediyorum çünkü kazanmayı çok istediler. Buraya gelirken çok özverili ve mücadeleci davrandılar. Maça çok kötü başlamamıza rağmen üçüncü periyotta oyuna ortak olduk. Çok uzun süre sayı yemedik. Üçüncü periyodun bazı dakikalarında kazandığımız topları iyi kullanabilseydik, bence maçın sonucu da hikayesi de çok farklı bir yere gidebilirdi."