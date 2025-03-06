İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, Rangers karşısında 6. dakikada 1-0 geriye düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Çağlar Söyüncü'nün çizgideki müdahalesi de yeterli olmadı. Çizgi teknolojisiyle topun çizgiyi birkaç milimle geçtiği tespit edildi ve İspanyol hakemi Gonzalez golü verdi.

06.03.2025 21:20  Güncelleme: 23:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, müsabakanın 6. dakikasında yediği golle geri düştü.

SAVUNMADA PEŞ PEŞE HATALAR

Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.

ÇİZGİ TEKNOLOJİSİ GOLÜ VERDİ

Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

İşte topun çizgiyi geçtiği o an;

Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
GÖRÜNTÜ: TRT 1
Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
GÖRÜNTÜ: TRT 1
Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
GÖRÜNTÜ: TRT 1
Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
GÖRÜNTÜ: TRT 1
Çizgi teknolojisi verdi: Fenerbahçe'nin yediği gol maça damga vurdu
GÖRÜNTÜ: TRT 1
İşte en net görüntü: Fenerbahçe\'nin yediği gol milimlerle ölçüldü

Sebastian Szymanski, Glasgow Rangers, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe, Rangers, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hakan1421:
    tüh bee teklonoji olmasaydı yapı der işin içinden çıkardık 31 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    HER KIM FENEV E BIR KAZIK CAKIYORYA BIZDENDIR 17 10 Yanıtla
  • Emrullah gullu:
    yabancı hakem yönetiyor sorun yok 20 3 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    TÜRKİYE DE ÖLMEZ DİREK İPTAL DERLERDİ 14 4 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Her zaman ki gibi miyav miyavlar fırsatı kaçırmamış. Giren çıkan miyavlara girsin. 6 10 Yanıtla
  • 24Erzincan:
    Bir Türk takımının mağlubiyetine ne olursa olsun üzüldüm. Herkesinde üzülmesi gerekir ama futbol ülkemizde doğru yönetilmediği için insanlar ayrışarak nefretini kusmaya başlamış. 3 2 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    FB atsaydı kesin top geçmedi derlerdi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:44:38. #7.13#
SON DAKİKA: İşte en net görüntü: Fenerbahçe'nin yediği gol milimlerle ölçüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.