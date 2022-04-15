Çocuklar Yunusemre Bahar Futbol Turnuvasında eğlendi - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, çocukların ara tatilini verimli geçirmeleri amacıyla Bahar Futbol Turnuvası düzenledi.

Yunusemre Belediyesi ile Yunusemre Belediyespor'un birlikte organize ettiği Bahar Futbol Turnuvası, 13-14 Nisan tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu yaş kategorisinde düzenlenen turnuvada Yunusemre Belediyespor, Manisaspor, Manisa Futbol Kulübü, Manisa Yıldızspor, Beşiktaş Futbol Okulu ve Kuşlubahçe Köprülüspor mücadele etti. Turnuvanın ilk gününde 2012 ve 2013 yaş grubu müsabakaları oynanırken, ikinci günde ise 2010 ve 2011 yaş grubu müsabakaları yapıldı. Kazananın ve kaybedenin olmadığı turnuvada minik futbolcular gönüllerince futbol oynayarak eğlendi. Turnuvada ter döken futbolcuları velileri de yalnız bırakmadı. Turnuva hakkında açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, çocukların gelişimi açısından faydalı bir turnuvayı daha geride bıraktıklarını belirterek, "Baharın gelişi ve çocuklarımızın ara tatilini verimli geçirmeleri amacıyla düzenlediğimiz turnuvada birbirinden keyifli maçlar oynandı. Çocuklarımızı telefon, tablet ve bilgisayar bağımlılığından uzak tutmak için bu tür turnuvaları önemsiyoruz. Turnuvamıza renk katan katılımcı kulüplerimize teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dilerim" diye konuştu. - MANİSA