Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Hakem Hataları Sonuca Yansıdı

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Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçındaki hakem kararları ile ilgili olarak "Futbol zaten baştan sona bir hata oyunudur ancak son oynadığımız maçta hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını açıkça gördük" dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu bugün basın toplantısı düzenledi. Cengiz Aydoğan Tesisleri Basın Toplantı Odası'nda gerçekleşen toplantıda Başkan Çavuşoğlu, ligde geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Çavuşoğlu, Alanyaspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı ve 2-2 sona eren maçta verilen hatalı hakem kararlarını eleştirdi. Fenerbahçe maçının ardından sıcağı sıcağına bir açıklama yapmayı istemediklerini belirten Çavuşoğlu, "Pazar günü oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçı, rakibimizin aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve aleyhimize verilen, olmayan bir penaltı kararıyla alakalı çok konuşuldu. Maçı izledik ama sıcağı sıcağına bir açıklama yapmak istemedik. Sürekli konuşan bir başkan değilim. Bir ya da iki defa açıklama yaparım. Hakem hatalarından bütün kulüpler bir şekilde zarar görmüştür. Çünkü hakemler de hata yapacak. Futbol zaten baştan sona bir hata oyunudur ama son oynadığımız bu maçta hakem hatalarının direkt sonuca yansıdığını gördük. Rakibimiz ilk yarıda 10 kişi veya 9 kişi kalabilirdi. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltının verildiğini tüm kamuoyu gördü ve söyledi. Maçta mağlup da olabilirdik, galip de gelebilirdik. Maç 2-2 bitti. Tüm takımımı ve teknik heyetimi gösterdikleri mücadeleden dolayı bir kez daha kutluyorum" dedi.

"İnşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar"

Alanyaspor'un ligde deplasmanda oynadıkları Pendikspor maçında verilmeyen bir nizami golü olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Yine MKE Ankaragücü maçında 1-0 öndeyken sarı kart bile verilmeyecek bir pozisyonda oyuncumuz Leroy Fer kırmızı kartla atıldı. O maç da 1-1 bitti. Gaziantep FK maçında maç golsüz berabereyken verilmeyen bir penaltımız vardı. Son maçımızda aleyhimize o penaltı kararı neden verildi. Ben hiçbir zaman hakemlerin üzerinden bir iş yapmadım, yapmam da. Onlar hata yapacak ama bu maçtaki hatalar hakemlerini gözünün önündeydi. VAR'dan da bir uyarı geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Bu maçta penaltı niye verildi, kırmızı kart niye verilmedi. Herkes bunu soruyor. Bunun açıklamasını da belki yaparlar. Hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. 13 yıldır bu kulüpte başkanım, 8 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Toplam 21 yılda hiçbir hakemle aramızda maçla bir konu geçmemiştir. Hakemler de hata yapabilir ancak çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hakem hatalarının son maçın sonucuna direkt etki yaptığı için bunu söylüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar. Onların da hedefleri var. Burası Alanyaspor kulübü açıklama yapması gereken biziz. Amacımız Türk futbolunun daha iyi olması. Bu hafta maalesef en çok konuşulan konu Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki hatalar oldu. Ben yeşil sahada kimseyi tanımam. Maç öncesi birileri çıkıyor bir şeyler söylüyor. Bizim Allah'a şükür bir şeye ihtiyacımız yok. Bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün kimsenin bir şeyine ihtiyacı yok. Her şeyi kendi yönetimiyle çözebilecek durumda. Sosyal medyada gelişigüzel yapılan konuşmalara da itibar edecek, muhatap olacak halde değiliz. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Bugüne kadar takımımızı süper ligde nasıl ayakta tutmanın hesaplarını yaptık, bundan sonra da bunun için çalışacağız. Boş konuşan insanlar var, onları dikkate almıyorum. Bu kulüpte ne emek verdiklerimizi birçok insan bilir. Kapalı kapılar arkasında konuşulanlarla muhatap olmayız."

"Takımımızı yalnız bırakmayın, başka Alanyaspor yok"

Alanyaspor taraftarlarından takımlarını birlik ve beraberlik içerisinde desteklemeleri gerektiğine de değinen Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Ciddi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Alanya'mızın ve taraftarlarımızın tribüne gelerek Alanyasporumuza destek vermelerini istiyoruz. Takımımızı yalnız bırakmayın, başka Alanyaspor yok. Alanya da hepimizin Alanyaspor'da hepimizi. Birlik ve beraberlik içinde bu işi yürütelim" diye konuştu. - ANTALYA