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Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 1-1 berabere sona erdi. Maçta Thiam ve Leroy Fer'in attığı gollerle skor eşitlendi.

Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı
27.01.2024 - 18:21,
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Stat: Alanya Oba

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima (Dk. 89 Janvier), Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Novais (Dk. 89 Cordova), Yusuf Özdemir (Dk. 72 Augusto), Efecan Karaca (Dk. 89 Furkan Bayır)

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 58 Serkan Asan), Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Kappel), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 72 Diaby), Umut Nayir (Dk. 90+3 Murat Akça)

Goller: Dk. 78 Thiam (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 82 Leroy Fer (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Aliti, Dk. 90+8 Novais (Yedek kulübesinde) (Corendon Alanyaspor), Dk. 82 İbrahim Akdağ (Siltaş Yapı Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçı 1-1 berabere tamamlandı.

61. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Pendikspor'dan İbrahim Akdağ'ın ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun başlangıcında Leroy Fer'in orta sahada Thiam'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

78. dakikada Pendikspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Umut Nayir'in verdiği pasla savunma arkasında topla buluşan Thiam, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

82. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içerisinde Novais'in vuruşunda, top kaleci Erdem Canpolat'dan döndü. Pozisyonu takip eden Efecan Karaca'nın pasında meşin yuvarlakla buluşan Leroy Fer'in yerden şutunda, top ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Corendon Alanyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçı 1-1 Berabere Tamamlandı - Son Dakika
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