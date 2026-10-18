Çorlu Yarı Maratonu 13 ülkeden 25 yabancı sporcunun katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
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Çorlu Yarı Maratonu 13 ülkeden 25 yabancı sporcunun katılımıyla tamamlandı

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Çorlu Yarı Maratonu 13 ülkeden 25 yabancı sporcunun katılımıyla tamamlandı
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Çorlu Belediyesi'nin düzenlediği Çorlu Yarı Maratonu'na 13 ülkeden 25 yabancı ve Türkiye'den yaklaşık 2 bin sporcu katıldı. Üç kategoride dereceye girenlere kupa ve para ödülü verildi; Başkan Ahmet Sarıkurt, organizasyonun Çorlu'nun tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Uluslararası Çorlu Yarı Maratonu yapıldı.

Çorlu Belediyesi tarafından organize edilen maratona, 13 ülkeden 25 yabancı sporcunun yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.

Üç farklı kategoride gerçekleştirilen maratonda atletler, belirlenen güzergahlarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende, dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, törende yaptığı konuşmada, ilçede uluslararası ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, yarı maratonun Çorlu'nun tanıtımı ve spor kenti olması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA
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