Cristiano Ronaldo: EURO 2024'te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo: EURO 2024'te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz

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Portekiz'in yıldız golcüsü Cristiano Ronaldo, EURO 2024 öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin kupayı kazanabilecek bir jenerasyona sahip olduğunu belirtti. Ronaldo, ''Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz'' dedi.

14.06.2024 15:15  Güncelleme: 15:32
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Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, EURO 2024 öncesi zorlu mücadelelere dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"TURNUVAYI KAZANMAYI HAK EDİYORUZ"

Alman basın mensuplarına açıklama yapan Ronaldo, "Bu jenerasyonun bu büyüklükte bir turnuvayı kazanmayı hak ettiğine inanıyorum. Takım olarak tüm Portekiz halkıyla birlikte kupanın hayalini kuruyoruz. Adım adım ilerlemeli, ana odaklanmalı, sakin olmalı, şu ana kadar yaptığımız gibi çalışmalı ve bunun mümkün olduğuna inanmalıyız. Bunun kısa bir turnuva olduğunu biliyoruz ama takım hazır" dedi.

Kariyerinde 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyerek bu alanda kendisine ait rekoru geliştirmeye hazırlanan tecrübeli futbolcu, "Önemli olan turnuvaya iyi bir başlangıç yapabilmek. Kendimi hazır hissediyorum. Futbolu seviyorum, rekorlar bir amaç değil, sonuçtur. Doğal olarak ortaya çıkarlar. Bu 6. turnuvam olacak. En önemlisi, bundan en iyi şekilde keyif almak, iyi oynamak ve takımın kazanabileceğinden emin olmak. Özellikle maçlardan önce hissettiğiniz midenizdeki o karıncalanma hissi ve kaygı hali her zaman olacak. Bunu hissettiğim için mutluyum, hissetmediğimde pes edip durmak daha iyi. Şu an motivasyonum iyi ve takımı oldukça sakin görüyorum" ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo: EURO 2024\'te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo: EURO 2024'te Kupayı kazanabileceğimize inanıyoruz - Son Dakika

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