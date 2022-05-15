Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu - Son Dakika
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Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu

15.05.2022 16:35
Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu

Adıyaman'ın Besni Gençlik Festivali'nde Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Kadın Takımı bölge birincisi oldu.

Adıyaman'ın Besni Gençlik Festivali'nde Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Kadın Takımı bölge birincisi oldu.

Bu yıl birincisi düzenlenen Besni Gençlik Festivali'ne Çukurca rafting ekibi damgasını vurdu. 1800 yıllık tarihi Kızılin Köprüsü'nde başlayan festivalin ilk günü, rafting yarışları ve flayboard gösterileri ile devam etti. 10 ilden 20 takım ve 100 sporcunun katıldığı yarışmada Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Kadın Takımı bölge birincisi oldu.

Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü yetkilileri, Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen Rafting Ana Lig 3. Bölge Yarışmalarında kadın takımın bölge birincisi, karma kategoride ise bölge ikincisi olduğunu belirterek, "Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü olarak bize destek veren Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Çukurca Kaymakamlığına, Çukurca Belediyesine ve bütün Çukurca esnafına teşekkür ederiz" dediler. - HAKKARİ

Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu
Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu
Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu
Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu

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Gençlik Festivali, Çukurca, gençlik, Rafting, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çukurca rafting ekibi bölge birincisi oldu - Son Dakika


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