Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

17.04.2022 08:29

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi.

- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

İSTANBUL - 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi. Sporcular 141.1 KM'lik parkuru, startın verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabının startı verildi. 14 ülkeden 25 takım ve 153 sporcunun mücadele ettiği turun final etabının startı Taksim Meydanı'ndan verildi. Mekanik problem nedeniyle 149 sporcunun yer aldığı final etabında sporcular, Taksim'de 4 tur attıktan sonra Galata Köprüsü'nden geçerek Tarihi Yarımada'ya gelecek ve ardından Avrasya Tüneli'ni kullanarak kıta değiştirecek. Anadolu Yakası'nda sahil şeridini takip edip sonrasında geri dönecek olan sporcular, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Yakası'na geri dönecek. 141.1 KM'lik parkur, yarışın startının verildiği Taksim Meydanı'nda tamamlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi

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İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı İstanbullular dikkat! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap başladı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 8. ve son etap başladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Bisiklet, İstanbul, Taksim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda final etabının startı verildi - Son Dakika
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