Dağ koşusunda hedef Balkan Şampiyonası - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda derece elde edecek atletler, 14 Mayıs'ta Romanya'da gerçekleştirilecek Balkan Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla mücadele verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Satılmış Atmaca, AA muhabirine, Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nı Köyceğiz'de gerçekleştirdiklerini belirtip, bu branşta güçlü ülkelerden biri olduklarını söyledi.

Katıldıkları son Dünya Şampiyonası'nda iki takım birinciliği, iki de ferdi şampiyonluk kazandıklarını anlatan Atmaca, "Balkanlar başta olmak üzere Avrupa ve dünyada dağ koşusunda söz sahibi ülkelerden birisiyiz. Şimdiki hedefimiz 14 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Balkan Şampiyonası'ndan kupa ve madalya ile dönmek." dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç ise bu branşta yarışları düzenlemeye 2003 yılında başladıklarını, 19 yıldır gençlere bu dağ koşusunu sevdirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin dağ koşusunda önemli mesafe kat ettiğini vurgulayan Babaç, "Şu anda Avrupa'da İtalya'yla birlikte madalya sayısında başa baş yarışıyoruz. Dünya şampiyonalarında da takım halinde ve ferdi olarak çeşitli kürsülerimiz var. Dolayısıyla Türkiye gerek Avrupa'da gerek dünyada dağ koşusunda sesini layıkıyla duyurabiliyor." ifadelerini kullandı.

Dağ koşusunun iki ayrı disiplinde yapıldığını aktaran Babaç, "Dağ koşusu, doğa sporlarının Türkiye'de ilgi görmeye başlamasıyla birlikte günden güne popüler oldu. Bu sporun önündeki en büyük engel, maalesef olimpik bir branş olmaması. Gençlerimiz dağlarda, bayırlarda koşarak yarışmalara hazırlanabiliyor. Köyceğiz'de gerçekleştirdiğimiz şampiyonada, Balkan Şampiyonası'na gidecek milli takımı belirleyeceğiz. Romanya'dan 10 bireysel madalya ve 4 kupayla dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Babaç, yıl içerisinde çeşitli illerde şampiyona ve organizasyonlar yapacaklarını dile getirdi.