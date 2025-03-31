Damla Köse'den Tarihi Başarı - Son Dakika
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Spor

Damla Köse'den Tarihi Başarı

Türkiye'ye Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandıran Damla Köse, dünya rekoruna gözünü dikti.

31.03.2025 11:17
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Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyasını kazandıran Damla Köse, gözünü dünya rekoru kırmaya dikti.

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) 7 yıl önce spora başlayan 24 yaşındaki Köse, bu süreçte kendini geliştirdi ve 4 yılda milli sporcu oldu.

Uluslararası müsabakalarda hedeflerini gerçekleştirmek için aralıksız çalışan Köse, son olarak Hırvatistan'ın Osijek kentinde 7-13 Mart'ta düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'na katıldı.

İlkleri yaşayan ve yaşatan sporcu oldu

Organizasyona kadınlar 10 metre havalı tüfek solo kategorisinde katılan milli sporcu, şampiyonada Türkiye'ye ilkleri yaşatan sporcu olma başarısı gösterdi.

Milli sporcu, müsabakaların ikinci gününün elemelerinde topladığı 631.8 puanla 5. sırayı aldı ve Türk atıcılık tarihinde kadınlar 10 metre havalı tüfekte Avrupa Şampiyonası finaline yükselen ilk sporcu oldu.

Aynı müsabakanın 4. gününde ise milli atıcı, 10 metre havalı tüfek solo elemelerinde topladığı 56 puanla yarışma rekoru kırarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Finalde 10 metre havalı tüfek solo kadınlar kategorisinde Norveçli rakibi Jeanette Hegg Duestad'a 15-10 yenilerek Avrupa 2'ncisi olan Damla Köse, aldığı bu sonuçla aynı zamanda Türkiye'ye atıcılık tarihinde ilki yaşattı.

Spora arkadaşlarının tavsiyesiyle başladı

Milli atıcı Damla Köse, AA muhabirine, 7 yıldır havalı tüfek sporuyla uğraştığını söyledi.

Arkadaşının tavsiyesi ile bu spora başladığını ifade eden Köse, şöyle konuştu:

"Bu spora ETÜ'ye girdikten sonra arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Sonra Burak hocam yetenekli olduğumu söyledi. Onun tekniği ve bilgisiyle ilerleyip planlı bir çalışma ile 4 yılda milli sporcu oldum. Yurt dışındaki müsabakalarda finalleri kıl payı kaçırmıştım. Çok fazla Türkiye rekorları attım, kota müsabakalarında da aynı şekilde kıl payı sıfır virgüller kaçırdım, 1 puan bile değil. Sonunda buraya kadar geldim ve Avrupa ikincisi oldum, bunun gururunu yaşıyorum. Gerçekten çok mutluyum. İlkleri yaşamak ve Türkiye'de ilkleri yaşatmak bunlar çok güzel. Benden sonraki insanların önünü açmak, liderlik duygusu benim için mükemmel bir duygu. Buraya kadar getirdim, devam edeceğim ama benden sonrakilere bayrak verirken çok güzel emeklerle, başarılarla vermek istiyorum."

"Dünya rekoruna gözümü diktim"

Emeklerinin karşılığını madalya ile taçlandırdığını anlatan Köse, "İlk hayalim açıkçası Avrupa rekoru kırmaktı çok şükür bu rekoru kırdım. Hedefimin ilkine ulaştım, bu gerçekten inanılmaz bir duygu. 7 yıl emek verdim ve bunun karşılığını gümüş madalya ile aldım. Altın olmasını çok isterdim ama bu bile Türkiye açısından çok büyük bir öneme sahip. Bu aşamada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Daha güzelleri de olacak. İnşallah ülkeme daha büyük gururlar yaşatacağım. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu. Altın madalya kazanmak benim için ayrı bir gurur olur. Çok uzun zamandır dünya rekoruna gözümü diktim, inşallah o da olacak." diye konuştu.

Köse, milli sporcu Yusuf Dikeç'i kendisine örnek aldığını belirterek, "Aslında gençler olarak onu örnek alıyoruz. O, ilkleri başardı, tüfekte de ilkleri ben başardım, onun yolundan gitmeye devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Teknik Kurulu Üyesi ve antrenör Burak Çağlar da sporcu Damla Köse ile 7 senede birçok Türkiye rekoru kırdıklarına işaret ederek, "Tüfek kategorisindeki bütün Türkiye rekorlarını kırdı. Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik nasip oldu ve bizleri gururlandırdı. Damla kendi klasmanında Avrupa rekoru kırarak finale kaldı. Gümüş madalyanın rekorla gelmesi ayrı bir gurur. Çalışmalarımızda zaten bunu gösteriyordu çünkü antrenmanlarda dünya rekoru atabiliyor, bunu defalarca denedik. Haftada 6 gün çalışıyoruz ve günde ortalama 300-400 tetik düşürüyor. Bunların karşılığını çok şükür Avrupa Şampiyonası'nda gördük." dedi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, 3-sayfa, Dünya, Gümüş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Damla Köse'den Tarihi Başarı - Son Dakika

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