Darende\'de Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali Başladı

Spor

Malatya'nın Darende ilçesinde Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçede bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı önünde toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Hacı Hasan Akyol Çarşı Meydanı'na kadar yürüdü.

Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, burada yaptığı konuşmada, Darende'nin ilim, irfan, edep, kültür ve bin yıllık Türk İslam yurdu olduğunu söyledi.

Şeyh Hamid-i Veli ve Hulusi Efendi'nin diyarında zafer ayında birlik ve beraberliğin artırılmasına emeği geçenlere teşekkür eden Gülyer, şöyle devam etti:

"Bu ulvi günde, mübarek günde al sancağımıza selam olsun. Aziz yurdumuza selam olsun, bu günlere gelmemize vesile olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyorum. Bildiğiniz gibi Darendemiz 7 bin yıllık kültür başkenti. İlçemiz, tarihi ve manevi iklimiyle Anadolu'muzun güzide ilçelerindendir. Türk milleti, örf ve adetini sürdürmekte dünyada birinci sıradadır. Güreş geleneğini yaşatan kıymetli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

Belediye Başkanı Alican Bozkurt da tüm hemşehrileriyle kültürel mirasa sahip çıktıklarını anlatarak, "Ata sporlarımızın Darende'de yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün bu manzara beni çok mutlu etti. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Ayrım yapmadan tüm siyasi parti temsilcilerimiz bizleri yalnız bırakmadı. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimin güzel bir hafta geçirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mehter takımı gösteri yaptı.

Daha sonra etkinliğin açılışına binaen kurban kesildi.