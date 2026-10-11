Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede - Son Dakika
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Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

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Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede
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Darıca Türkeli Spor Kulübü, PGL Geçiş Ligi’ne katılmak için gerekli tüm belgeleri teslim etmesine rağmen gruplara dahil edilmediğini duyurarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi. Kulüp yönetimi, bu kararın 25 genç futbolcunun geleceğini doğrudan etkilediğini belirterek sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

Darıca Türkeli Spor Kulübü, Profesyonelliğe Geçiş Ligi’ne katılmak için gerekli tüm belgeleri teslim etmesine rağmen gruplara dahil edilmediğini duyurarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tepki gösterdi. Kulüp yönetimi, bu kararın 25 genç futbolcunun geleceğini doğrudan etkilediğini belirterek sürecin yeniden değerlendirilmesini istedi.

25 FUTBOLCUNUN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, lige katılım için tüm evrakların zamanında ilgili mercilere ulaştırıldığı vurgulandı. Ancak açıklanan gruplarda Darıca Türkeli Spor’un yer almadığı belirtildi. Yönetim, yaşanan durumun sadece idari bir sorun olmadığını, futbol hayatlarının başında olan 25 oyuncunun gelişim fırsatından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

''BEDELİ GENÇ FUTBOLCULARIMIZ ÖDEMEKTEDİR''

Açıklamada, kulübün karşılaştığı soruna çözüm aramaya devam edeceği belirtildi ve ''Verilen karar kulübümüzün önüne bir engel koymuş olabilir; ancak asıl bedeli, geleceğe umutla bakan genç futbolcularımız ödemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

DARICA TÜRKELİ SPOR’DAN TFF’YE ÜÇ SORU

Türkiye Futbol Federasyonu'na 3 soru ileten Darıca Türkeli Spor yönetimi, şu soruları gündeme taşıdı:

  1. Katılım evraklarını teslim eden kulüp neden lig gruplarına dahil edilmedi?
  2. Alınan kararın gerekçesi nedir ve kulübe hangi açıklama yapılacak?
  3. Yaşanan süreçten etkilenen 25 genç futbolcunun mağduriyetini gidermek için hangi adımlar atılacak?
Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede

''HİÇBİR GENCİMİZİN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞE TERK EDİLMEMELİ''

Kararın şeffaf biçimde açıklanmasını ve katılım sürecinin yeniden incelenmesini talep eden kulüp yönetimi, ''Hiçbir gencimizin geleceği belirsizliğe terk edilmemelidir. Futbolun gelişimi, gençlerin hayallerini yarıda bırakmakla değil, onlara fırsat sunmakla mümkündür. Gençlerin hayalleri, idari kararların gölgesinde kalmamalıdır'' açıklamasında bulundu. 

Darıca Türkeli Spor’dan TFF’ye tepki: 25 futbolcunun geleceği tehlikede
Türkiye Futbol FederasyonuDarıcaFutbolSporSon Dakika

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