 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak - Son Dakika
Üye Girişi

Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında Almanya temsilcisi MHP Riesen ile deplasmanda karşılaşacak. Maç, Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den yayımlanacak. Darüşşafaka, normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-in turuna yükselirken, MHP Riesen ise D Grubu'nu 2. sırada bitirdi. İkinci maç 10 Ocak'ta İstanbul'da oynanacak ve gerekirse üçüncü maç 16 Ocak'ta Almanya'da gerçekleşecek.

Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak
01.01.2024 - 09:59,
Abone Ol

Darüşşafaka Lassa, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya temsilcisi MHP Riesen ile karşılaşacak.

Ludwigsburg şehrindeki MHP Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka Tivibu Spor 2'den yayımlanacak.

Turnuvanın normal sezonunda C Grubu'nda yer alan yeşil-siyahlı takım, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Grubunu İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ve Fransa ekibi Cholet Basket'in ardından 3. tamamlayan Darüşşafaka, yoluna play-in turunda devam etti.

MHP Riesen ise D Grubu'nu üçer galibiyet ve yenilgiyle ikinci sırada bitirdi.

Grubunu ikinci sırada tamamladığı için Alman ekibi ev sahibi avantajını elinden bulunduruyor. Üç maç üzerinden oynanacak play-in'de 2 galibiyet alacak takım, son 16 turuna yükselecek.

Eşleşmede ikinci maç 10 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, gerekirse üçüncü müsabaka 16 Ocak Salı günü Almanya'da oynanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, basketbol, Lassa, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak - Son Dakika


09:36
Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12
Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49
İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33
Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26
İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17
İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31
Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü

Son Dakika
09:36 Şehitler için yoklama yapıldı! Galata Köprüsü'nde tüylerin diken diken olduğu an
09:12 Herkesi ilgilendiriyor! İşte 2024'te yürürlüğe giren uygulamalar
08:49 İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonda 121 düzensiz göçmen yakalandı
08:33 Alkollü şahıs Marmaray'daki üst geçitten kendini raylara bıraktı
08:26 İstanbul'da büyük yürüyüş! Binlerce insan Gazze ve şehitlerimiz için Galata Köprüsü'ne akın etti
08:17 İbo Show'un yılbaşı özel programında sanatçıların yüzleri filtreden görünmez hale geldi
07:49 Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi ağır yaralandı
07:31 Gökhan Çıra, trafik kazasında ölümden döndü
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 10:30:44. #1.12#
SON DAKİKA: Darüşşafaka Lassa, Almanya temsilcisi MHP Riesen ile play-in turunda karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement