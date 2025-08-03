David Luiz Pafos'ta

Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Luiz için "O modern futbolun gerçek bir devi. 15 yılı aşkın süredir sporun zirvesinde mücadele ediyor ve etkileyici duruşu, teknik zekası ve benzersiz karizmasıyla dünya çapında hayranlık kazanıyor. Muhteşem kariyeri boyunca, temsil ettiği her kulüpte kalıcı bir miras bıraktı," ifadeleri kullandı.

38 yaşındaki futbolcu ülkesinde Vitoria, Portekiz'de Benfica, Fransa'da Paris Saint-Germain, İngiltere'de Chelsea ve Arsenal, Brezilya'da Flamengo ve Fortaleza formaları giymişti.