Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi - Son Dakika
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Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi

03.03.2022 17:32
Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi

Özbekistan-Türkiye World Group I Play-Off karşılaşmasının kuraları çekildi.

Özbekistan- Türkiye World Group I Play-Off karşılaşmasının kuraları çekildi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Olympic Tennis School Tesisleri'nde 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Özbekistan - Türkiye World Group I Play-Off karşılaşmalarının maç programı belli oldu. Kura çekimi törenine Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Özbekistan Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Iroda Tulyaganova, turnuva başhakemi Leifman Dimitri ile her iki takımın oyuncuları ve kaptanları katıldı. Kura çekimi sonucunda ilk gün yarın TSİ 11.00'de başlayacak müsabakalarda teklerde Cem İlkel ile Sanjar Fayziev, müteakiben Altuğ Çelikbilek ile Sergey Fomin karşı karşıya gelecek.

5 Mart Cumartesi ise çiftlerde Ergi Kırkın/ Yankı Erel ikilisi ile Sanjar Fayziev/Sergey Fomin çifti mücadele edecek. Bu maçın ardından başlayacak tekler maçında Altuğ Çelikbilek ile Sanjar Fayziev ve Cem İlkel ile Sergey Fomin karşılaşacak.

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Özbekistan, Play Off, Türkiye, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Davis Cup Özbekistan Türkiye eşleşmesinde kuralar çekildi - Son Dakika


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