Spor

- Dedesi ve abisine özenerek güreşe başladı, şimdi hedefi dünya şampiyonluğu

ADANA - Güreşçi dedesi ve abisine özenerek güreşe başlayan 17 yaşındaki Milli Güreşçi Fatih Aydın, Avrupa 3.'lüğünün ardından dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Aydın ailesinin 3'üncü ve en küçük güreşçisi olan 17 yaşındaki Milli Güreşçi Fatih Aydın, dededen gelen güreş geleneğini başarıyla sürdürüyor. Karakucak güreşlerinde başpehlivanlık yapan abisi Sevket Aydın'ı televizyonda izleyerek güreş sporuna ilgi duymaya başladığını anlatan Aydın, ilk katıldığı Türkiye şampiyonasında da şampiyon olduğunu söyledi.

Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma seçilerek katılmaya hak kazandığı Sırbistan'da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden Aydın, gelecek ay Ürdün'de düzenlenecek U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olmayı hedefliyor.

"Abim ve dedem de güreşçiydi"

Güreşin Aydın ailesinde bir gelenek olduğunu anlatan 17 yaşındaki Milli Güreşçi Fatih Aydın, "Abim ve dedem de güreşçiydi. Onlar teşvik ettiler beni. Ben de küçük yaşlardan bu yana onlara özendim. Sürekli abimi televizyondan izliyordum. Abim karakucak güreşlerinde başpehlivanlık yaparak güreşiyordu. Heves ederek başladım. İlk girdiğim Türkiye şampiyonasında şampiyon oldum. Hedefim Avrupa'da şampiyon olmaktı ancak 3'üncü oldum. Şimdi dünya şampiyonasında şampiyon olmak istiyorum" dedi.

Fatih ile Türkiye Şampiyonasında tanıştıklarını anlatan Antrenörü Gökhan Yıldız, "Türkiye şampiyonasında göze batan bir başarı sergiledi. Ailesiyle iletişime geçtik ve Adana İsmet Atlı Güreş Merkezi'ne kayıt olmasını istedik. Sonrasında kademe kademe ilerleyerek başarı elde etti. Türkiye'deki başarılarının ardından Afyon Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ni kazandı ve oraya yönlendirdik. Şu anda dünya şampiyonasına hazırlanıyor. Biz Fatih ile iletişimi kesmiyoruz. Sürekli iletişim halindeyiz. Milli takım antrenörlerine gerekli bilgileri vererek Fatih'in neler yapabileceği konusunda görüşmelerde bulunuyoruz. İnşallah dünya şampiyonasında şampiyonluk bekliyoruz kendisinden" şeklinde konuştu.

Fatih'in abisi ve antrenörlüğünü üstlenen Şevket Aydın ise, "Fatih'i güreşe kazandırdık. Buradaki hocalarımız da sağ olsunlar burada kendisini geliştirmesine fayda sağladılar. Avrupa'da kendisinden şampiyonluk bekliyorduk ancak kısmet 3.'lükmüş. Ağustos ayında dünya şampiyonası var. İnşallah orada telafi ederek altın madalya getirecek ülkemize. Rahmetli dedem de güreşçiydi. Beni de güreşçi olmam için o yönlendirdi. Ben de aile mirası olan güreşçiliğe Fatih'i yönlendirdim. Gelenek bu şekilde devam ediyor. O da bundan sonraki nesillere yönlendirecek inşallah" ifadelerine yer verdi.