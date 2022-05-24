Demir Bilek Ata Türkoğlu: "Hedefim Milli Takıma Girmek" - Son Dakika
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Demir Bilek Ata Türkoğlu: "Hedefim Milli Takıma Girmek"

24.05.2022 07:02
Demir Bilek Ata Türkoğlu: "Hedefim Milli Takıma Girmek"

Adıyaman'da düzenlenen okullar arası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası'nda Ege Bölgesini temsil eden Aliağalı sporcu Ata Türkoğlu altın madalya kazandı.

Adıyaman'da düzenlenen okullar arası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası'nda Ege Bölgesini temsil eden Aliağalı sporcu Ata Türkoğlu altın madalya kazandı.

Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Faaliyetleri Daire Başkanlığı tarafından başlatılan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Yeni Mahalle Spor Salonunda 51 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen okullar arası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası'nda, sağ kol artı 70 kiloda birinci olarak Aliağa İlçesine dönen ortaokul öğrencisi Ata Türkoğlu hedefinin Milli Takım seçmelerine girerek milli sporcu olmak olduğunu belirtti.

"Hedefim Milli sporcu olmak"

Yarışmalara Ailesi ve Öğretmenlerinin desteğiyle hazırlandığını söyleyen Türkoğlu, "Okul sporlarında, yarışmalarında İzmir'e gittim. Birinci oldum. Sonra Ege bölgesi yarışmalarına katıldım. Kendi imkanlarımla çalıştım. Orada hiç kaybetmedim. Birinci olarak Türkiye Ligine gitmeye hak kazandım. Orada da kendi imkanlarımla ailem ve öğretmelerimin desteğiyle birinci oldum. Çok mutluyum. Hedefim Milli sporcu olmak ve Ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek" dedi.

Baba Uğur Türkoğlu ve Dede Şükrü Türkoğlu Ata Türkoğlu'nun kazanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler. - İZMİR

Demir Bilek Ata Türkoğlu: Hedefim Milli Takıma Girmek
Demir Bilek Ata Türkoğlu: Hedefim Milli Takıma Girmek
Demir Bilek Ata Türkoğlu: Hedefim Milli Takıma Girmek
Demir Bilek Ata Türkoğlu: Hedefim Milli Takıma Girmek

YORUMLAR
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Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü Eskişehirli sporcular bilek güreşi şampiyonasından derecelerle döndü Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu Ata Türkoğlu, bilek güreşinde Türkiye birincisi oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Demir Bilek Ata Türkoğlu: 'Hedefim Milli Takıma Girmek' - Son Dakika


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