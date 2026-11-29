Deniz Öncü, Moto2 sezonunu 49,5 puanla 17. sırada tamamladı, son yarışı 14. bitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonunun son yarışı Valensiya Grand Prix'sini 14. sırada tamamlayarak 2 puan kazandı. Öncü, zorlu geçen sezonu 49,5 puanla 17. sırada bitirirken takım arkadaşı Aron Canet'in 30 puan önünde yer aldı.
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın 2026 sezonundaki son yarışı Valensiya Grand Prix'sini 14. sırada tamamladı.
İspanya'nın Valensiya kentindeki Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilen sezonun 22. ve son yarışında mücadele eden Deniz Öncü, damalı bayrağı 14. sırada geçerek 2 puan kazandı.
Yarışı Avustralyalı Senna Agius birinci, İspanyol Alex Escrig ikinci, Hollandalı Collin Veijer ise üçüncü sırada bitirdi.
Milli sporcu, kendisi için zorlu geçen 2026 sezonunu 49,5 puanla 17. sırada tamamladı. Deniz Öncü, sezonu takım arkadaşı Aron Canet'in 30 puan önünde tamamladı.
Sezonun şampiyonluğunu İspanyol Manuel Gonzalez elde etti.
Kaynak: AA
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