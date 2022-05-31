Deniz Şengür dünya 2.'si oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Deniz Şengür dünya 2.'si oldu

31.05.2022 12:04
Deniz Şengür dünya 2.'si oldu

7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.

7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası'nda Elazığ'ı temsil eden Ömer Alan Spor Kulübü sporcusu Deniz Şengür, 65 kiloda dünya 2.'si oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde 60 ülkeden 3 bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7. Uluslararası Açık Türkiye Kick Boks Kupası tamamlandı. Organizasyonda Elazığ adına ringe çıkan sporcular arasında yer alan Ömer Alan Spor Kulübü 65 kilo sporcusu Deniz Şengür gençler low kick kategorisinde dünya 2.'si oldu. - ELAZIĞ

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Elazığ İl Özel İdarespor'da Ali Şiş dönemi Elazığ İl Özel İdarespor'da Ali Şiş dönemi Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Kaynak: İHA

Ömer Alan, Kick Boks, Türkiye, Elazığ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Şengür dünya 2.'si oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:35 Yükselişine devam eden Dolar/TL 16,42 seviyelerinde işlem görüyor
11:34 Esra Erol'da muhabiri Caner Toygar, sosyal medyadan açıkladı: Beynimde görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
11:22 Bahçeli'nin sözleri partilileri heyecanlandırdı: Vur Mehmet'im vur
11:13 MHP lideri Devlet Bahçeli'den Yunanistan yorumu: Miçotakis yönetimi, denize dökülen dedelerinden ders almamış
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 12:10:38. #1.13#
SON DAKİKA: Deniz Şengür dünya 2.'si oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement